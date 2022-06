Ein Schädlingsbekämpfer rückt dem Eichenprozessionsspinner zu Leibe. FOTO: radio tele nord Rastplatz Hamburg-Stillhorn Ost Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner an der A1 Richtung Lübeck Von Guido Behsen | 17.06.2022, 13:17 Uhr

Es ist ein wiederkehrendes und nicht zu unterschätzendes Problem in den Sommermonaten: Eichenprozessionsspinner befallen Bäume, auch entlang der Autobahnen und an Raststätten. Nun mussten Schädlingsbekämpfer in Hamburg-Stillhorn anrücken.