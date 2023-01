Der Literaturwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Ehrendenkmünze in Gold für Jan Philipp Reemtsma Von dpa | 25.01.2023, 17:12 Uhr

Hamburgs rot-grüner Senat hat den Sozial- und Literaturwissenschaftler, Publizisten und Mäzen Jan Philipp Reemtsma mit der Ehrendenkmünze in Gold ausgezeichnet. Mit der nach der Ehrenbürgerschaft zweithöchsten Auszeichnung der Hansestadt werde das außergewöhnliche Schaffen Reemtsmas gewürdigt, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch. Der 70-Jährige „leistet mit seinem stifterischen Engagement einen großen Beitrag zur Entwicklung von Wissenschaft und Kultur in Hamburg“. Als Publizist habe er bedeutende Texte der deutschsprachigen Lyrik und Literatur herausgegeben und gefördert. „Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er die Literatur- und Sozialwissenschaften in Deutschland geprägt“, betonte Tschentscher.