Ehemaliges US-Generalkonsulat in Hamburg wird verkauft Von dpa | 06.01.2023, 15:07 Uhr

Das als „Kleines Weißes Haus an der Alster“ bekannte ehemalige US-Generalkonsulat in Hamburg wird verkauft. Das habe das Konsulat dem NDR bestätigt, berichtete am Freitag das „Hamburg Journal“. Das Außenministerium in Washington habe den Verkauf des Gebäudes am Alsterufer 27/28 genehmigt. „Das Gebäude wird jetzt für den Markt und potenzielle Käufer vorbereitet“, wird das US-Außenministerium zitiert.