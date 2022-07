ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Unfall E-Scooter zwingt Linienbus zu Notbremsung: Fünf Verletzte Von dpa | 10.07.2022, 13:28 Uhr

Um einen Zusammenstoß mit einem E-Scooter zu verhindern, hat ein Linienbus in Hamburg eine Notbremsung vornehmen müssen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nun wird nach dem Scooter-Fahrer gesucht. Der Bus war am Samstagabend im Stadtteil Rahlstedt bei Grün über eine Kreuzung gefahren, als ein E-Scooter diese - offenbar trotz Rotlicht - ebenfalls überquerte.