Mobilität E-Autos dürfen nur noch zum Laden an Ladesäulen parken Von dpa | 05.03.2023, 11:51 Uhr

Elektroautos dürfen in Hamburg künftig nicht mehr ohne zu laden an öffentlichen Ladesäulen geparkt werden. Wie die Wirtschaftsbehörde am Sonntag mitteilte, soll so die Verfügbarkeit von Ladepunkten in der Stadt verbessert werden. Bisher durften Fahrzeuge mit E-Kennzeichen die Parkplätze an den Ladesäulen auch ausschließlich zum Parken nutzen.