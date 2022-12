Joint Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Polizeiermittlungen Durchsuchungen wegen illegaler CBD-Produkte in Hamburg Von dpa | 21.12.2022, 14:14 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von illegalen CBD-Produkten haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Hamburg mehrere Objekte durchsucht. Die Aktionen fanden am Mittwochmorgen in einem Kiosk im Stadtteil Eimsbüttel, einem Ladengeschäft in Eilbek, und den Wohnungen der Tatverdächtigen statt, teilte die Polizei mit. Auch eine Firma, von der die Marihuana-Produkte bezogen worden sein sollen, wurde demnach durchsucht. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich um Durchsuchungen in zwei voneinander unabhängigen Verfahren. Die CBD-Produkte seien über einen Onlineshop des Ladengeschäfts in Eilbek vermutlich deutschlandweit an andere Geschäfte verkauft worden. Die Polizei betonte, dass lediglich der Verkauf von Cannabidiolprodukten mit einem THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent legal sei.