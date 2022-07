ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Ermittlungen Durchsuchungen gegen unseriöse Handwerksbetriebe Von dpa | 13.07.2022, 17:00 Uhr | Update vor 37 Min.

Bei Ermittlungen gegen eine Bande, die mit unseriösen Handwerksbetrieben Kunden betrogen haben soll, hat die Polizei in Hamburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sieben Wohnungen und eine Gefängniszelle durchsucht. Die fünf Männer und zwei Frauen haben im gesamten Bundesgebiet Handwerksfirmen betrieben und seien bei ihren Taten immer mit einer klaren Rollenverteilung vorgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Allein in Hamburg zählten die Beamten nach Angaben einer Sprecherin mehr als 30 Opfer.