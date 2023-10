Hamburg Duo wirft Palette auf S-Bahngleise: Schnellbremsung Von dpa | 17.10.2023, 10:15 Uhr | Update vor 1 Std. S-Bahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil zwei Menschen eine Holzpalette von einer Brücke auf die Gleise der S-Bahn in Hamburg geworfen haben, musste der Lokführer einer S-Bahn mit 350 Menschen an Bord schnell stark bremsen. Das Überfahren der Palette habe der Mann am Montagabend jedoch nicht verhindern können, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch die Schnellbremsung niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten an der S-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee die S-Bahn verlassen.