Hamburg Duo liefert sich Verfolgungsjagd: Flucht endet auf Baum Von dpa | 19.10.2023, 13:33 Uhr

Zwei Männer haben sich am Donnerstagmorgen mit der Polizei in Hamburg eine wilde Verfolgungsjagd geliefert, die am Ende auf einem Baum ihr Ende fand. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte das Auto eines 39-Jährigen in Hamburg-Tatenberg kontrolliert werden, wie ein Polizeisprecher in Hamburg sagte. Der Fahrer habe jedoch nicht auf die Anhaltesignale reagiert und sei stattdessen davongefahren. Im Laufe der Verfolgungsjagd seien mehr als ein Dutzend Polizeiwagen im Einsatz gewesen und es habe einen Zusammenstoß mit einem der Streifenwagen gegeben. Dabei sei niemand verletzt worden.