Die Shisha-Bar „Cherie“ im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel ist am Sonntagabend gut besucht. Zwischen Einfamilienhäusern, Autowerkstätten und einer Grundschule lassen viele hier das Wochenende ausklingen. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Nacht. Ein 24-Jähriger geht zu Boden. Andere Männer flüchten.

Ein Zeuge berichtet später, er habe mindestens fünf Schüsse gehört. Anwohner alarmieren die Polizei. Vieles spricht dafür, dass es sich auch bei diesem Vorfall um Streitigkeiten im Drogenmillieu handelt.

Ersthelfer versuchten vergeblich, das Opfer zu reanimieren. Der Mann starb noch am Tatort. „Der 24-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen, Freunden und Ersthelfern des Opfers“, sagt Polizei-Sprecher Florian Abbenseth. Zur Identität des Opfers machte die Polizei vorerst keine weiten Angaben.

Vier Personen vorläufig festgenommen

Innerhalb weniger Minuten waren die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. „Polizisten stoppten im nahen Umfeld ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug und nahmen die vier Insassen vorläufig fest“, so Abbenseth. Über die Hände der Tatverdächtigen stülpten die Polizisten Beweismitteltüten, um mögliche Schmauchspuren zu sichern. Ob sie wirklich etwas mit der Tat zu tun haben, wird derzeit noch geprüft.

Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen äußerte sich die Polizei bislang nicht.

Der Vorfall scheint sich jedoch in eine ganze Serie von Schießereien in verschiedenen Hamburger Stadtteilen einzureihen, bei denen es oft um Streitigkeiten im Drogenmilieu ging. Laut Polizei kam es in Hamburg alleine im letzten Jahr zu zehn Schusswechseln.

Mehr Informationen: Schießereien im Hamburger Drogenmilieu größer als Größer als Zeichen Im August 2022 erschossen Unbekannte einen mutmaßlichen Drogendealer in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße in Hamburg-Hohenfelde. Sie waren gezielt auf einen 27-jährigen Gast zugegangen, einer der Täter hatte mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Die Männer flüchteten anschließend. (Mehr dazu)

in Hamburg-Hohenfelde. Sie waren gezielt auf einen 27-jährigen Gast zugegangen, einer der Täter hatte mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Die Männer flüchteten anschließend. (Mehr dazu) Im September desselben Jahres schossen Täter auf einem Parkplatz hinter einer Fußballanlage in der Slomanstraße (Veddel) einem Mann in den Kopf. Das Opfer überlebte wie durch ein Wunder. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur. Auch ein Zeugenaufruf bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ brachte kaum neue Erkenntnisse. (Mehr dazu)

einem Mann in den Kopf. Das Opfer überlebte wie durch ein Wunder. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur. Auch ein Zeugenaufruf bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ brachte kaum neue Erkenntnisse. (Mehr dazu) Anfang Januar 2023 durchsiebten Unbekannte ein Audi Q8 in Hamburg-Tonndorf . Der 26-jährige Fahrer des SUV-Coupés erlitt lebensgefährliche Verletzungen, aber überlebte. Sein 30 Jahre alter Beifahrer kam trotz des massiven Beschusses, vermutlich mit automatischen Waffen, mit leichten Verletzungen davon. (Mehr dazu)

. Der 26-jährige Fahrer des SUV-Coupés erlitt lebensgefährliche Verletzungen, aber überlebte. Sein 30 Jahre alter Beifahrer kam trotz des massiven Beschusses, vermutlich mit automatischen Waffen, mit leichten Verletzungen davon. (Mehr dazu) Ebenfalls im Januar 2023 wurde ein 33-jähriger Mann hinter dem Elbe-Einkaufszentrum (EEZ) in Hamburg-Osdorf angegriffen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, verweigerten jedoch vor Gericht jede Aussage. Das Opfer war wegen Drogendelikten polizeibekannt. (Mehr dazu)

in Hamburg-Osdorf angegriffen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, verweigerten jedoch vor Gericht jede Aussage. Das Opfer war wegen Drogendelikten polizeibekannt. (Mehr dazu) Im Juni fielen Schüsse im Phönix-Viertel im Hamburger Stadtteil Harburg. Der Täter soll ersten Erkenntnissen zufolge zwei bis drei Schüsse abgegeben haben und das 17-jährige Opfer ins Bein getroffen haben. Der angeschossene Mann wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert. Nach den Schüssen auf ihn habe er sich noch rund 50 Meter zu einem Grillimbiss geschleppt. Auf einem Stuhl sitzend, wartete er dort auf den Rettungsdienst. (Mehr dazu)

Im Falle des Getöteten vom Sonntag in Hamburg-Poppenbüttel bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. „Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei

Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden“, so Abbenseth.