Notfall Drogen in Hotel auf St. Pauli konsumiert: Ein Toter Von dpa | 23.08.2022, 21:32 Uhr

Mutmaßlich beim gemeinschaftlichen Drogenkonsum ist in einem Hotel in St. Pauli in Hamburg am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. ...