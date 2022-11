Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Drogen-Großhändler zu mehr als zwölf Jahren Haft verurteilt Von dpa | 07.11.2022, 16:06 Uhr

Wegen des Handels mit großen Mengen Drogen hat das Landgericht Hamburg am Montag einen Angeklagten zu zwölf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der 47-Jährige sei am Verkauf von anderthalb Tonnen Kokain und rund einer Tonne Marihuana beteiligt gewesen, erklärte die Strafkammer nach Angaben eines Gerichtssprechers. Die Gewinne des Angeklagten in Höhe von fast 15,4 Millionen Euro sollen eingezogen werden.