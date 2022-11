Sonntagswetter Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Temperaturen Drittwärmster Herbst der Geschichte in Hamburg Von dpa | 30.11.2022, 16:31 Uhr

Der Herbst 2022 ist in Hamburg mit 11,4 Grad der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit. Mit 365 Sonnenstunden sei es auch verhältnismäßig sonnig gewesen. Mit einer Regenmenge von 195 Litern pro Quadratmeter traf die Hafenmetropole genau das erwartete Soll, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte. An diesem Donnerstag beginnt der meteorologische Winter.