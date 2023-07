Prozess um mutmaßlichen Giftmord am Landgericht Bielefeld Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Dritter Versuch zu Anklageverlesung: Mutmaßlicher Giftmord Von dpa | 06.07.2023, 01:49 Uhr

Im dritten Anlauf soll in einem Giftmordprozess am Landgericht in Bielefeld am Donnerstag (9.00 Uhr) die Anklage verlesen werden. Die ersten Versuche waren an zwei Prozesstagen seit Mitte Juni an einem Veto der Verteidiger und einem Krankheitsfall unter den Richtern gescheitert. Vor Gericht stehen eine 50-jährige Deutsch-Türkin aus Bielefeld und ihr iranischer Freund (45) aus Hamburg.