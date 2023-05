Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Notfälle Dritter Arbeiter nach Stickstoff-Austritt bei Aurubis tot Von dpa | 15.05.2023, 15:13 Uhr

Nach dem Chemie-Unfall beim Kupferproduzenten Aurubis in Hamburg ist auch der dritte betroffene Mitarbeiter gestorben. Der 53-Jährige sei ebenfalls im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg.