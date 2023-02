Wohnungsbau Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Dressel kündigt Senkung der Erbbauzinses an Von dpa | 22.02.2023, 17:14 Uhr

Mit einer Senkung des Erbbauzinses reagiert der Hamburger Senat auf die zunehmenden Herausforderungen beim Wohnungsbau und die zunehmende Kritik aus der Wohnungswirtschaft. So sei geplant, die Erbbauzinsen für den Wohnungsbau noch in diesem Frühjahr von 1,5 auf 1,3 Prozent sowie für den Gewerbebau von 1,8 auf 1,6 Prozent zu senken, teilte die Finanzbehörde am Mittwoch mit. Eine entsprechende Ankündigung habe Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bereits beim Immobilientreff der Handelskammer gemacht.