Migration Dressel fordert mehr Unterstützung für Flüchtlinge vom Bund Von dpa | 26.05.2023, 10:26 Uhr

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. „Das letzte Zugeständnis des Bundes mit einer Milliarde Euro mehr für dieses Jahr ist, gemessen an den finanziellen Herausforderungen, ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Dressel der „Bild“-Zeitung (Freitag). Für Hamburg seien das nur 26 Millionen Euro und damit weniger als 10 Prozent des aktuellen Mehrbedarfs. Dressel vertritt in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, die an diesem Freitag tagt, die besonders vom Flüchtlingsandrang betroffenen Stadtstaaten.