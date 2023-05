Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Polizei Dreijähriger nach Sturz in Elbe in kritischem Zustand Von dpa | 15.05.2023, 11:53 Uhr

Nachdem ein Dreijähriger am Samstagabend beim Spielen an der Elbe in Hamburg ins Wasser gestürzt und fast ertrunken ist, befindet sich der Junge noch immer in einem kritischen Zustand. Dies sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montagvormittag. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse werde derzeit von einem Unglücksfall ausgegangen, hieß es weiter.