Bundespolizei Drei Verhaftungen binnen weniger Stunden Von dpa | 05.01.2023, 14:38 Uhr

Zweimal Diebstahl, einmal Schwarzfahren - die Bundespolizei hat am Mittwoch in Hamburg innerhalb weniger Stunden drei ausstehende Haftbefehle vollstreckt. Gegen 11.30 Uhr hatten Beamte am Jungfernstieg einen Mann kontrolliert, der mutmaßlich in eine Schlägerei verwickelt war. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls besteht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.