Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Drei Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen auf der Straße Von dpa | 11.12.2022, 14:32 Uhr

Drei Frauen sind am Wochenende in Hamburg auf offener Straße Opfer von vermutlich sexuellen Übergriffen geworden. Ob ein Zusammenhang zwischen allen drei Taten besteht, blieb nach Angaben der Polizei vom Sonntag zunächst unklar. Die Beamten suchen nun nach Personen, die Hinweise zu den Taten in den Stadtteilen Lurup und Eidelstedt geben können.