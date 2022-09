DLRG Wasserrettung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym up-down up-down Badeunfälle DLRG: Sechs Ertrunkene in Hamburg bis Ende August Von dpa | 14.09.2022, 13:10 Uhr

In Hamburg sind bis Ende August sechs Menschen bei Badeunfällen ertrunken. Das war ein Todesfall weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in einer Zwischenbilanz im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte.