Kultur Dittsche schließt Open-Air-Saison im Hamburger Stadtpark Von dpa | 17.09.2023, 20:34 Uhr | Update vor 1 Std. Open-Air-Saison Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Im Stadtpark in Hamburg ist es möglich, Musikstars aus unmittelbarer Nähe zuzujubeln und mit ihnen zu singen. Denn die kleine Freiluftbühne ist so grün und gemütlich wie auch persönlich. Auch in diesem Jahr waren wieder Zehntausende bei den Konzerten und Veranstaltungen.