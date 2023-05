Digital-Messe OMR Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Hamburger Messehalle Digital-Messe OMR: 70.000 Gäste erwartet Von dpa | 09.05.2023, 03:03 Uhr

Das Digital-Festival OMR lockt vom heutigen Dienstag (10.00 Uhr) an Zehntausende Branchen-Experten und zahlreiche Prominente in die Hamburger Messehallen. Auf der zweitägigen Digital- und Medienmesse werden wieder mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zudem geben an beiden Tagen etwa 800 Redner und Experten sowie 1000 Aussteller und Partner aus der Branche ihr Wissen an die Gäste weiter. Für Mittwoch wurden die ehemaligen Tennisstars Serena Williams und Boris Becker angekündigt.