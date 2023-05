Dieselfahrverbot Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Straßenverkehr Dieselfahrverbot auf Max-Brauer-Allee soll fallen Von dpa | 04.05.2023, 15:19 Uhr

Das Dieselfahrverbot zur Luftreinhaltung auf der Hamburger Max-Brauer-Allee soll noch in diesem Jahr fallen. Das teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit, zuvor hatten Hamburger Medien darüber berichtet. Ein konkreter Termin stehe noch nicht fest. Die Maßnahme an der Stresemannstraße aber bleibe bestehen. Als erste Stadt in Deutschland hatte Hamburg 2018 Dieselfahrverbote erlassen. Die Einführung der Fahrverbote war umstritten - Teile der Opposition kritisierten sie als Symbolpolitik.