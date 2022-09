Im Hamburger ÖPNV dürfen künftig auch medizinische Masken getragen werden. Die FFP2-Pflicht entfällt. Foto: Marijan Murat up-down up-down Geändertes Infektionsschutzgesetz Neue Corona-Verordnung: Das ändert sich in Hamburg im Oktober Von dpa | 28.09.2022, 07:10 Uhr

Ab dem 1. Oktober treten die neuen Corona-Maßnahmen nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Auch in Hamburg gibt es dann eine neue Verordnung. In einer Frage wird dort sogar gelockert.