Begeisterung beim Open-Air-Konzert der Toten Hosen im Hamburger Volkspark. FOTO: Bastian Bochinski up-down up-down Konzert am Volkspark Die Toten Hosen in Hamburg: Sauflieder und Nachdenkliches Von Dagmar Leischow | 15.07.2022, 13:05 Uhr

40 Jahre ist es her, dass die Band erstmals in Hamburg rockte. Zum Jubiläum brachten Campino und Co. ihre hanseatischen Fans wieder mal zum Grölen. All die Gassenhauer fehlten nicht.