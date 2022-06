ARCHIV - Eine Kohlmeise schaut aus ihrem Brutkasten. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Peter Gercke Natur Die Kohlmeise bleibt Hamburgs häufigster Gartenvogel Von dpa | 31.05.2022, 16:39 Uhr

Der häufigste Gartenvogel in Hamburg ist und bleibt die Kohlmeise. Das zeigt das Ergebnis der „Stunde der Gartenvögel“, einer bundesweiten Frühjahrsvogelzählung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). „Wir freuen uns über jede und jeden, der an der Zählaktion teilgenommen und damit wichtige Daten zur Vogelvielfalt in unseren Gärten geliefert hat“, sagte Vogelexperte Marco Sommerfeld am Dienstag laut einer Pressemitteilung des Nabu Hamburg.