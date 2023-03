Wohnungsbau Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Auftragslage Dickes Auftragsplus für Bauhauptgewerbe in Hamburg Von dpa | 22.03.2023, 11:36 Uhr

Die Auftragslage im Hamburger Bauhauptgewerbe hat sich im vergangenen Jahr stark entwickelt. Insgesamt seien Eingänge im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro verzeichnet worden, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Das entspreche einem Plus von knapp 44 Prozent gegenüber 2021. Preisbereinigt - also unter Einbeziehung der Inflation - bleibe noch eine Steigerung um 22,3 Prozent. Die Statistiker hatten nach eigenen Angaben 130 Betriebe mit jeweils über 20 Beschäftigten erfasst, sieben mehr als im Vorjahr.