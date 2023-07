Wer ihn kennt, konnte sich Peter Müntz kaum im Ruhestand vorstellen. Aber alle freuten sich für den engagierten Lokaljournalisten und Feuerwehrkameraden, als er nach mehr als 30 Jahren seine Laufbahn als Chefredakteur der Harburger Wochenzeitung „Neuer RUF“ beendete. Er hatte ja auch viel vor, vor allem: Reisen mit seiner Frau Doris und seinem Hund Mogli.

Doch alle Pläne liegen auf Eis. Für Peter Müntz geht es ums Überleben. Ende Mai erhielt der 66-Jährige eine niederschmetternde Diagnose: Leukämie. Nun benötigt der Helfer selbst Hilfe. Und die soll er unbedingt bekommen.

Verkauf von Kuchen und Wurst zugunsten der DKMS

Gesucht wird – wo auch immer – ein Mensch mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen, der zu einer Stammzellspende bereit ist. „Der Neue RUF“ und die Freiwillige Feuerwehr Finkenwerder veranstalten darum zusammen mit der DKMS und der Unterstützung verschiedener Vereine und Institutionen unter dem Motto „Gemeinsam für Peter“ eine Registrierungsaktion: am Sonnabend, 8. Juli, von 14 bis 18 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Finkenwerder (Doggerbankweg 1, 21129 Hamburg).

„Kommt vorbei und lasst euch registrieren, damit wir einen genetischen Zwilling finden und so Peter, aber auch allen anderen von der Krankheit Betroffenen, helfen können“, sagt „RUF“-Redakteurin Andrea Ubben. „Peter hat in den vergangenen Jahren so vielen Menschen durch seine Arbeit geholfen, nun ist ,Payback-Time‘.“ Neben einem kleinen Rahmenprogramm gibt es Kaffee, Kuchen und Grillwürste. „Der Erlös des Kuchen- und Würstchenverkaufs kommt der DKMS zugute“, ergänzt Sebastian Peters, stellvertretender Wehrführer der FF Finkenwerder.

Vor der Arztpraxis bricht Peter Müntz zusammen

„Ein allgemeines Unwohlsein hatte ich schon länger“, erinnert sich Peter Müntz an die ersten Anzeichen der Erkrankung. „Ich war antriebslos, stand neben mir, war müde. Aber ich habe das zuerst ignoriert, dachte, das sei eventuell Long Covid.“ Bevor er Mitte Mai Urlaub macht, geht er zum Arzt, lässt sich Blut abnehmen. Nach dem Urlaub ruft der befreundete Arzt ihn an, ein Wert gefalle ihm nicht. Er schickt Müntz für eine Knochenmarkentnahme zum Facharzt. Aber so weit kommt es erst gar nicht: Noch vor der Praxis sackt Peter Müntz vor Schwäche zusammen.

Mehr Informationen: So können Sie helfen größer als Größer als Zeichen Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich bei der Aktion am 8. Juli als Stammzellenspender registrieren lassen. Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung wird mithilfe eines Wattestäbchens ein Abstrich der Wangenschleimhaut durchgeführt. Dieser wird im Labor untersucht und die Daten werden in der Datei der DKMS gespeichert. Die Registrierung vor Ort läuft digital – bitte bringen Sie ihr Smartphone mit. Eine Registrierung ist auch online unter www.dkms.de/peter möglich. Da jede Registrierung die DKMS 40 Euro kostet, ist unter der Adresse auch ein Spendenkonto eingerichtet. Wer schon einmal an einer DKMS-Registrierungsaktion teilgenommen hat, muss keinen neuen Abstrich machen lassen. Alle Daten werden pseudonymisiert in Suchregistern gespeichert und sind weltweit bis zum 61. Geburtstag abrufbar.

Im Krankenhaus erhält er schließlich die Diagnose Leukämie. „Innerhalb von zwei Wochen ist mein Leben auf den Kopf gestellt worden. Das Einzige, was ich mir jetzt wünsche, ist wieder gesund zu werden“, sagt Peter Müntz, der sich aktuell einer Chemotherapie unterzieht. „Mit einem Stammzellenspender steht und fällt alles. Damit wäre mir schon sehr geholfen.“

Peter Müntz glaubt fest an ein gutes Ende und daran, dass er die geplanten Reisen wird antreten können. Mit seinem Sohn die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg besuchen. Den Towers beim Basketball zuschauen. In Spanien überwintern und klassische deutsche Literatur lesen. Sein langjähriger Kollege Matthias Koltermann: „Peter ist so ein liebenswerter, herzensoffener, hilfsbereiter, höflicher Mensch und immer für alle da. Wir müssen ihm einfach helfen!“