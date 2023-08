Gewerkschaften DGB fordert Tariftreue bei Vergabe öffentlicher Aufträge Von dpa | 14.08.2023, 12:53 Uhr Tanja Chawla Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg fordert die Einhaltung der Tariftreue als Voraussetzung für die Vergabe des Großteils der öffentlichen Aufträge in der Stadt. Aufträge dürften nur an Unternehmen gehen, in denen es „anständige Lohn- und Arbeitsbedingungen gibt“, sagte die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla am Montag. Hintergrund ist eine Anhörung zur geplanten Änderung des Hamburgischen Vergabegesetzes im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft an diesem Dienstag.