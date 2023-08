Hamburg DGB erstreitet mehr als fünf Millionen Euro für Mitglieder Von dpa | 08.08.2023, 10:18 Uhr Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg hat im vergangenen Jahr vor Gericht für seine Mitglieder mehr als fünf Millionen Euro erstritten. „Die stolze Summe von mehr als fünf Millionen Euro, die der DGB Rechtsschutz allein in Hamburg für die Beschäftigten vor Gericht erstritten hat, zeigt wie wichtig es ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein und dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten nach wie vor im großen Stil elementare Rechte vorenthalten“, sagte Hamburgs DGB-Chefin Tanja Chawla am Dienstag. Insgesamt habe der DGB Rechtsschutz rund 1600 Fälle vor Gericht erfolgreich abschließen können. Die DGB-Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern kostenlosen Rechtsschutz in Auseinandersetzungen rund um das Arbeitsleben, im Arbeits-, Sozial- und Beamtenrecht.