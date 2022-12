Deutsche Gewerkschaftsbund DGB Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down Energie DGB: Energieversorger sollen Härtefallfonds beitreten Von dpa | 23.12.2022, 14:37 Uhr

Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla hat die Energieunternehmen der Stadt aufgefordert, dem Härtefallfonds zur Verhinderung von Energiesperren beizutreten. „Es ist nicht tragbar, dass bisher nur ein einziges Energieversorgungsunternehmen in den Härtefallfonds eingewilligt hat“, sagte Chawla am Freitag. Es gehe darum, Energiesperren zu verhindern. Dass die Stadt Hamburg in solchen Fällen 80 Prozent der Schulden über den Fonds übernehme, sei ein guter erster Schritt. „Dass aber fast keine Unternehmen auf ihre 20 Prozent verzichten wollen, ist unfassbar.“