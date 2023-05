Vorverkauf für Deutschlandticket beginnt Foto: Marcus Brandt/dpa/Illustration up-down up-down HHV Deutschlandticket-Start: Busse, U-/S-Bahnen und Hafenfähren Von dpa | 01.05.2023, 03:18 Uhr

Auch in Hamburg können Inhaber des Deutschlandtickets von heute an alle Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs für 49 Euro im Monat nutzen. Auch auf den Hafenfähren gilt die neue Monatsfahrkarte. Anders als das 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr wird das Deutschlandticket nicht an Fahrkartenautomaten oder beim Schaffner im Zug verkauft. Wer es nutzen will, muss ein Abonnement bei einem Verkehrsunternehmen abschließen. Online geht das über die HVV-Switch-App oder die Bahn-Navigator-App. In den Servicestellen des Hamburger Verkehrsbunds ist eine Chipkarte erhältlich. Für Arbeitnehmer, Schüler, Studenten und Auszubildende sowie Empfänger von existenzsichernden Sozialleistungen gibt es vergünstigte Tickets.