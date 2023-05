Zum Tarifgebiet des Verkehrsverbunds gehören Hamburg sowie fünf Kreise in Schleswig-Holstein und drei in Niedersachsen. Foto: imago images/Jürgen Ritter up-down up-down 49-Euro-Ticket in HH und Umgebung Große Nachfrage nach Deutschlandticket: HVV-Startkarten gelten länger als geplant und | 25.05.2023, 12:52 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 25.05.2023, 12:52 Uhr

Das Interesse am HVV-Deutschlandticket ist nach wie vor groß. Sogar so groß, dass das Unternehmen voraussichtlich nicht alle Anträge bis zum Start des 49-Euro-Tickets bearbeiten kann. Was Kunden jetzt wissen müssen.