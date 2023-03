Eurovision Song Contest 2023 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Medien Deutschland kürt Teilnehmer für Eurovision Song Contest Von dpa | 06.03.2023, 07:22 Uhr

Springt für Deutschland beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr mehr heraus als ein letzter oder vorletzter Platz? Am Freitag entscheidet sich in Köln, wer mit dieser Mission betraut wird.