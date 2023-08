Konflikte Deutsches Schiff: Nach Fahrt aus Odessa in Istanbul erwartet Von dpa | 17.08.2023, 13:17 Uhr Ukraine-Krieg - Odessa Foto: Uncredited/Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP/dpa up-down up-down

Nach dem Verlassen ukrainischer Gewässer hat der deutsche Frachter „Joseph Schulte“ am Donnerstag seine Fahrt über das Schwarze Meer fortgesetzt. Das Schiff werde am Abend in Istanbul erwartet, sagte eine Sprecherin der Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Hamburg. Der Containerfrachter war am Vortag aus dem ukrainischen Hafen Odessa ausgelaufen und hatte als erster einen von der Ukraine ausgewiesenen Seekorridor für Handelsschiffe genutzt.