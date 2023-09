Hamburg Deutscher Radiopreis wird an beste Radiomacher verliehen Von dpa | 06.09.2023, 17:39 Uhr | Update vor 44 Min. Radio Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bühne frei für die besten Radiomacher Deutschlands: Am Donnerstag (20.05 Uhr) wird in Hamburg der Deutsche Radiopreis zum bereits 14. Mal verliehen. Im Fokus stehen dabei die Menschen, die sonst nur hinter dem Mikrofon sitzen oder stehen. Der undotierte Preis wird in zehn Kategorien verliehen - darunter „Bestes Musikformat“, „Beste Reportage“, „Bestes Informationsformat“ und „Beste Moderatorin/Bester Moderator“.