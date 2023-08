Medien Deutscher Radiopreis 2023 mit Rekord-Beteiligung Von dpa | 03.08.2023, 11:16 Uhr Deutscher Radiopreis Foto: Christian Charisius/dpa Pool/dpa up-down up-down

Hörfunkmacher haben für den Deutschen Radiopreis dieses Jahr so viele Bewerbungen eingereicht wie noch nie. 150 Sender hätten mit insgesamt 453 Beiträgen teilgenommen, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mit. Eine unabhängige Kommission des Grimme-Instituts wählte daraus je drei Finalistinnen und Finalisten für jede der zehn Preiskategorien aus. Am 7. September wird der Deutsche Radiopreis dann in Hamburg verliehen.