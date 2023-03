Künstler Anselm Kiefer Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Deutscher Nationalpreis geht an Künstler Anselm Kiefer Von dpa | 30.03.2023, 07:14 Uhr

Der mit 30.000 Euro dotierte Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Der Künstler von Weltrang wurde international mehrfach ausgezeichnet und ist einer der wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart, wie die Deutsche Nationalstiftung in Hamburg mitteilte. „Kiefer gehört zur ersten Generation deutscher Künstlerinnen und Künstler, die sich unmittelbar mit der Frage nach Identität und Nation nach Krieg und Holocaust auseinandersetzten.“