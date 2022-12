Friedenslicht für ukrainisches Generalkonsulat Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Lichtspur durch Europa Deutsche und ukrainische Pfadfinder bringen Friedenslicht Von dpa | 14.12.2022, 18:39 Uhr

Deutsche und geflüchtete ukrainische Pfadfinder haben am Mittwoch das Friedenslicht aus Betlehem zum Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg gebracht. Dort wurden die Pfadfinder am Nachmittag von der Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, sowie Vertretern der ukrainischen Gemeinden empfangen. Die beiden Pfadfinderinnen-Gruppen tauschten als Zeichen der Verbundenheit zudem symbolisch Halstücher aus. Am Sonntag wollen die Pfadfinderinnen das Friedenslicht dann auch in mehrere Gottesdienste bringen.