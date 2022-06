Museumsmitarbeiterinnen stehen zwischen Fotowä·nden mit Bildern von Algen und wilden Blä·ttern, die Arbeit "Future-Proof Planting" der niederl·ändischen Designerin Carolien Niebling, bei einer Vorbesichtigung der Ausstellung "Ask Me if I Believe in the Future" im Museum f·ür Kunst und Gewerbe. Foto: Christian Charisius/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Christian Charisius up-down up-down Hamburg Designer präsentieren Ideen für die Zukunft Von dpa | 30.06.2022, 11:17 Uhr

Welche Ideen haben Designer für die Zukunft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg immer wieder. Unter dem Titel „Ask Me if I Believe in the Future“ hat die Mailänder Kuratorin Maria Cristina Didero nun vier internationale Designerinnen und Designer eingeladen, in einem Projekt oder Werk ihre Interpretation der Zukunft, ihre Erwartungen und Visionen zu formulieren - zu sehen bis zum 23. Oktober. „Design kann sehr konkrete Lösungen vorschlagen, sich aber auch in eine mögliche Zukunft hineindenken und diese spür- und erlebbar machen“, sagte Direktorin Tulga Beyerle am Donnerstag in Hamburg.