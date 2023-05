Hamburger Flughafen Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Der Freitag bringt kürzere Wartezeiten am Flughafen Von dpa | 19.05.2023, 11:13 Uhr

Nach längeren Wartezeiten am Mittwoch vor Beginn des langen Himmelfahrtswochenendes von zeitweise mehr als 45 Minuten haben sich die Warteschlangen am Hamburger Flughafen am Freitagvormittag im normalen Rahmen gehalten. Wartezeiten von über 30 Minuten seien noch nicht erreicht worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Ab 10 Uhr seien nochmal höhere Passagierzahlen zu erwarten, aber auch das werde voraussichtlich nicht die Kapazitäten des Sicherheitspersonals sprengen.