Mehrere Dutzend Teilnehmer haben am Sonntag mit Schlauchbooten auf der Alster in Hamburg für eine Umverteilung von Reichtum in der Gesellschaft demonstriert. Sie setzten ihre Boote in der Nähe der Krugkoppelbrücke am nördlichen Ende der Außenalster ins Wasser und paddelten den Fluss aufwärts.

„Alsterwasser für alle“: Demonstranten auf der Alster in Hamburg fordern Umverteilung

An den Ufern der Alster zum Beispiel in den Stadtteilen Harvestehude, Winterhude und Eppendorf stehen teure Villen und Häuser. Eine auf einem Transparent vorgetragene Forderung der Demonstranten lautete „Alsterwasser für alle“. Die Polizei begleitete den Schlauchbootkorso auf eigenen Booten.