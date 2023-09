Bei einem technischen Defekt eines Feuerlöschers in einem Kleinbus für Menschen mit Behinderungen in Hamburg-Wellingsbüttel sind zehn Insassen verletzt worden.

In dem Bus entleerte sich am Montagmorgen ein Feuerlöscher, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch das Pulver hätten die vier bis zehn Jahre alten Kinder und zwei Erwachsene Atembeschwerden bekommen. Nach weiteren Angaben waren 35 Einsatzkräfte an der Rettung beteiligt. Die Verletzen wurden in Krankenhäuser gebracht, hieß es.