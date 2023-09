Bei der SPD sieht man das anders und will die Zukunft des Hamburger Hafens gemeinsam mit starken Partnern erfolgreich gestalten. „Die Minderheitsbeteiligung der MSC an der HHLA schafft verlässliche Perspektiven und sichert Arbeitnehmer:innenrechte“, heißt es im Titel der von ihrer Fraktion angemeldeten Debatte.



Außerdem will die Bürgerschaft einen interfraktionellen Antrag beschließen, um die Rückgabe eines Grundstücks am Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel an die Jüdische Gemeinde Hamburg zu ermöglichen. Damit soll der Grundstein für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge gelegt werden. Schon vor der Sitzung wollen die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, CDU und Linken gemeinsam mit den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde und der Stiftung Bornplatzsynagoge diesen als historisch bezeichneten Beschluss in einem symbolischen Akt würdigen.