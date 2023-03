Fotoprobe «Dat Füerschipp» Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Ohnsorg Theater „Dat Füerschipp“: Plattdeutsche Erstaufführung Von dpa | 05.03.2023, 02:03 Uhr

An diesem Sonntag feiert das Schauspiel „Dat Füerschipp“ seine plattdeutsche Erstaufführung am Ohnsorg Theater in Hamburg. Oberspielleiter Murat Yeginer inszeniert das Stück auf Platt- und Hochdeutsch nach der Erzählung „Das Feuerschiff“ (1960) von Siegfried Lenz.