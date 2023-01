Sönke Lentz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters. Foto: Kai Bienert up-down up-down Direktor Sönke Lentz im Interview Das Bundesjugendorchester kommt in die Hamburger Elbphilharmonie Von Dagmar Gehm | 16.01.2023, 17:31 Uhr

Sie sind jung und mit viel musikalischem Talent gesegnet: Den Beleg liefern die Musiker des Bundesjugendorchesters am Sonntag an einem ganz besonderen Ort in Hamburg.