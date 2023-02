„Ich will nur noch Musik machen, die mich selbst abholt“, sagt Annett Louisan. Foto: Jim Rakete up-down up-down Hamburger Sängerin im Gespräch Was Annett Louisan von David Bowie über das Älterwerden gelernt hat Von Dagmar Leischow | 14.02.2023, 10:50 Uhr

Am 21. Februar stellt Annett Louisan ihr neues Album „Babyblue“ in der Elbphilharmonie vor. Es ist durchaus auch das Produkt einer Midlife-Krise, wie die Sängerin beim Treffen mit unserer Redaktion in Hamburg erzählt.