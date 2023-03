Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Damm weggebrochen: Sperrung auf A7 bringt viel Stau Von dpa | 07.03.2023, 09:02 Uhr

Wegen eines gesperrten Fahrstreifens auf der Autobahn 7 bei Waltershof und eines defekten Fahrzeugs im Moorfleettunnel mussten die Autofahrer am Dienstagmorgen auf ihrem Weg in den Norden viel Geduld mitbringen. „Wir haben jetzt ordentlich Stau. Das geht fast bis zum Maschener Kreuz“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der Polizei am Dienstag in Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Waltershof musste ein etwa 200 Meter langer Fahrstreifen gesperrt werden, weil dort an der rechten Seite der Damm weggebrochen war. Der Verkehr stockte in Folge dessen auf rund zwölf Kilometern. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.