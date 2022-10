Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen Von dpa | 11.10.2022, 05:58 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Horn hat am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Der Wohnblock wurde rechtzeitig evakuiert, sodass niemand schwer verletzt wurde, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Ein 19-Jähriger soll aber eine Rauchvergiftung erlitten haben. Wie es zu dem Brand kam, sei bisher unklar. An dem Dachstuhl finden laut Polizei bereits seit mehreren Wochen Bauarbeiten statt.